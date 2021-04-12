شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى ومصطفى شوقى يشاركان شاشو فى أولى حفلاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة بشرى والمطرب مصطفى شوقى الملحن محمد شاشو فى أولى حفلاته "شاشو One Man Band" وغنت بشرى أغنية "أفرح" كلمات أحمد عبد المنعم وألحان وتوزيع شاشو ومن المفترض طرحها في موسم عيد الفطر المقبل.

كما قام باستضافة المطرب مصطفى شوقي الذي قام بغناء أغنية "قوم قش" مع الفنانة بشرى وكانت أغنية تتر مسلسلها "القمر أخر الدنيا" الذى عرضه في السباق الرمضاني الماضي، كلمات أحمد عبد المنعم وألحان وتوزيع شاشو.



بشري ومصطفي شوقي في حفل شاشو

بدأ "شاشو" الحفل بمقطوعة "التجلي" وعادها مرة أخرى بناء على رغبة الجمهور، ومقطوعة "يامصر" ومقطوعة "سيكريت"، يؤلف شاشو المقطوعات الموسيقية ويلحنها ويوزعها على طريقة الـOne Man Band، حيث يقوم بعمل نوت موسيقية وتحويلها لموسيقى يقوم بعزفها وحده باستخدام الآت غير مألوفة، مثل الأيباد، والنفخ على الموبايل، والعزف على خيوط الليزر، وعلى الهواء، وعلى الآلات الإيقاعية باليد والعود والمزمار الكهربائي.

يشار إلى أن "شاشو" هو أول One Man Band في الشرق الأوسط ، كما قام بتأليف عدد كبير من الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، ومنهم فيلم "صابر جوجل"، وفيلم "سعيد كلاكيت"، ومسلسل "تماسيح النيل" والمسلسل الكرتوني "أباظة"