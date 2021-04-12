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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة ON عن مواعيد عرض مسلسل "نسل الأغراب" على شاشتها، حيث يعرض العمل بدءًا من غدٍ الثلاثاء الساعة 7.45مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، على أن يتم إعلان مواعيد عرضه على قناة ON دراما في الساعات المقبلة.
مواعيد عرض مسلسل نسل الاغراب
"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.
ويعد "نسل الأغراب" من أبرز المسلسلات المرتقبة في شهر رمضان المقبل، لاسيما وأنه يجمع نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي الذى حقق نجاحات كبيرة في الدراما وأصبح تميمة النجاح للعديد من النجوم خلال السنوات الماضية، هذا بالإضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور المصري وينتظرها دائماً.
ويخوض المخرج محمد سامى تجربة التأليف والإخراج من جديد في "نسل الأغراب" بعدما قدم ذلك في مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان في شهر رمضان الماضى وحقق نجاحاً وتفاعلاً كبيراً مع الجمهور، وشارك في بطولة العمل أحمد زاهر، نور، روجينا، ادوارد، محمد علاء، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، أحمد داش، ريم سامى، محمد مهران، أيمن عزب.