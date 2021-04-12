شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة ON عن مواعيد عرض مسلسل "نسل الأغراب" على شاشتها، حيث يعرض العمل بدءًا من غدٍ الثلاثاء الساعة 7.45مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، على أن يتم إعلان مواعيد عرضه على قناة ON دراما في الساعات المقبلة.



مواعيد عرض مسلسل نسل الاغراب

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.