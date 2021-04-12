شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى .. محمد رمضان وسمية الخشاب ثنائى منتظر فى رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد رمضان وسمية الخشاب ثنائي منتظر في مسلسل موسى ، فمنذ بداية تصوير سمية الخشاب لمشاهدها مع محمد رمضان، وأصبح الثنائي مادة مشوقة ودسمة للجمهور، خاصة بعد حالة الغزل التي شهدتها وسائل التواصل الاجتماعي بينهما، بمجرد طرح عدد من الصور التي توضح شكل العلاقة التي تجعهما في المسلسل الأمر الذي وصل إلى تحولهم لترند على مواقع التواصل الاجتماعي.



مسلسل موسى



مسلسل موسى



مسلسل موسى

محمد رمضان وسمية الخشاب وسيد رجب الذي يلعب دور شقيق سمية الخشاب في مسلسل موسى ، والتي تدعي حلاوتهم، ثلاثي تجمعهم مباراة تمثيلية قوية جدًا خاصة تلك المشاهد التي تجمعهما في السوق عام 1940. ويجسد محمد رمضان خلال الأحداث شخصية شاب صعيدى يدعى موسى، ويبحث عن شقيقته والتي تجسدها الفنانة هبة مجدى، ويقاوم الاحتلال الإنجليزى، ويحتوى مسلسل موسى على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها فى إطار درامى بينما تجسد سمية الخشاب دور حلاوتهم، حيث يتم عرض المسلسل حصريا على قناتى Dmc وDmc دراما فى شهر رمضان.





مسلسل موسى



مسلسل موسى



مسلسل موسى

مسلسل موسى ، بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

وقدم محمد رمضان العام الماضى مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.

محمد رمضان وسمية الخشاب وسيد رجب الذي يلعب دور شقيق سمية الخشاب في المسلسل، والتي تدعي حلاوتهم، ثلاثي تجمعهم مباراة تمثيلية قوية جدا خاصة تلك المشاهد التي تجمعهما في السوق عام 1940.

ويجسد محمد رمضان خلال الأحداث شخصية شاب صعيدى يدعى موسى، ويبحث عن شقيقته والتي تجسدها الفنانة هبة مجدى، ويقاوم الاحتلال الإنجليزى، ويحتوى المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها فى إطار درامى بينما تجسد سمية الخشاب دور حلاوتهم، حيث يتم عرض المسلسل حصريا على قناتى Dmc وDmc دراما فى شهر رمضان.

مسلسل "موسى"، بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.