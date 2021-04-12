شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز وهند صبرى انطلقا معًا قبل 20 عامًا ويدخلان مبارزة فنية فى "هجمة مرتدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات تفصلنا عن بدء ماراثون دراما رمضان بما يحمله من أعمال مميزة، مثل مسلسل "هجمة مرتدة"، والذى يعتبر أحد أهم الأعمال التي تخوض بها المتحدة للخدمات الإعلامية معركة الوعى، بما يحمله من موضوع مميز مأخوذ عن ملف من ملفات المخابرات، وهو المسلسل الذى يقوم ببطولته كل من النجمين أحمد عز وهند صبرى حيث يعتبر الثنائى من أهم ثنائيات الدراما هذا العام.



عز وهند صبرى

فقدما معًا خلال 20 عامًا مجموعة من أبرز الأعمال المحفورة في سجلاتهما بدأها الثنائى من خلال أول بطولة لهما معًا بفيلم مذكرات مراهقة، ثم شهد العام قبل الماضى على بطولتهما لفيلم "الممر"، التي لعبت فيه دور زوجته ووقفت بجانبه بأحلك الظروف بعدما عاد منكسرًا في نكسة 67 ليستعيد عافيته مع واحدة من أهم العمليات في حروب الاستنزاف وأولها بعد النكسة لتمهد الطريق نحو أكثر من عملية طوال 6 سنوات حتى نصر 73.



احمد عز وهند صبرى

وبالتالي فإن عشاق الدراما أمام تكرار هذا الدويتو للمرة الثانية في أقل من عامين مع مسلسل "هجمة مرتدة"، والذى يبدو أنه سيشهد لقاء من نوع خاص بينهما طيلة أحداث العمل، خاصة مع ما أظهره البرومو من رومانسية فى مشاهد وتدريبات بمشاهد أخرى ما يؤكد وجود مبارزة فنية بين الثنائى.



هجمة مرتدة

ولا تقتصر قائمة ثنائية عز وهند صبرى على ما سبق من أعمال، حيث انهما يشاركا ببطولة فيلم "كيرة والجن" معًا، من إخراج مروان حامد ومأخوذ عن رواية بنفس الاسم لـ احمد مراد، وبالتالي تتضمن مسيرتهما الفنية 4 أعمال طوال 20 عام بدأت من 2001 وعلى موعد مع"هجمة مرتدة" في 2021.



احمد عز

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.