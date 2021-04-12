شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات محمد رمضان فى برنامج "مساء DMC" مع إيمان الحضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم محمد رمضان مؤشرات البحث بعد حلوله أمس ضيفًا فى برنامج "مساء Dmc" مع الإعلامية إيمان الحصرى، المذاع على قناة Dmc، وظهر على الشاشة مرتديًا الجلباب الصعيدى، لاسيما أنه يظهر بدور صعيدى فى مسلسله الجديد "موسى" الذى يعرض حصريًا على قناة DMC فى رمضان.

وأطلق النجم محمد رمضان عددًا من التصريحات الجريئة التي تخص حياته الشخصية وأعماله وكذلك مسلسل "موسى" الذى يراهن عليه بقوة خلال ماراثون رمضان ومن تلك التصريحات:



الفنان محمد رمضان

- هخلص تصوير المسلسل يوم 5 رمضان لو فضلنا ماشيين بنفس الجدية والجهد، مؤكدًا: أنا ليس عندى قوانين فى التصوير ولازم يكون معايا الـ 30 حلقة قبل ما أدخل أصور ولازم أذاكر كويس، وبستغرب أن فى حد بيصور وميبقاش عارف لسه النهاية وتحولات الشخصية إزاى.

- قعدت أنا وناصر عبدالرحمن والمخرج محمد سلامة بخصوص المسلسل ومكنش في موضوع لسه هنعمل إيه، وكل يوم نتكلم ونفتح مواضيع وطرحت سؤال أننا شوفنا المقاومة الشعبية ضد الاحتلال أفلام ومسلسلات بالنسبة لأهل السويس وبورسعيد والقاهرة وعمرنا ما شوفنا حد أتكلم عن دور الصعيد في المقاومة، وبعد ما عمل بحث وكل حاجة ورجع بالرد آه له دور قوى جدًا وله ضحايا كتير في الحرب العالمية الثانية والانجليزى كانوا بيحاربوا بالصعايدة.



محمد رمضان

- مسلسل موسى له خطوط كثيرة مش فكرة المقاومة فقط، ولكن زى أي مسلسل درامى في أحداث درامية وصراعات وانكسرات وعلى مدار الأحداث بنشوف حقائق تاريخية، والتمساح في المسلسل حقيقى ومش متخدر، ولسعنى مرة بديله وأنا بطلعه من الميه، ومش هاتسجن في المسلسل ده، وإن شاء الله يكسر الدنيا.

- مشهد موت الحصان الذي ظهر في الإعلان الترويجي لمسلسل موسى ليس حقيقيًا، في الدراما والسينما كل ما نشاهده ليس حقيقيًا، وبالمناسبة أنا صورت مشاهد كثيرة بالحصان بعد تصوير هذا المشهد.

- أنا خطواتى المهنية محدش يعرفها، يعنى مثلا أنا جسمى اتحرق وأنا بصور، وكملت تصوير في نفس اليوم، والدكتور مكنش مصدق ولا فريق العمل، وكانوا باصين أكن شخص ميت وبيتكلم، وكملت شغلى؛ لأن ربنا أنعم عليا بنعم لازم أتحمل أي حاجة عشان أحافظ على هذه النعم وهذه المكانة.

- عن اتهامه بالغرور قال محمد رمضان، محدش يقدر يحكم على حد بالغرور غير لما يقابله، وجمهوري اللي قابلني يرد، ده أنا بفتح حضنى ليهم قبل ما يفكر ييجى عليا، وعربيتى جمهورى هو اللى جبهالى، ولو غضب عليا يبقى رفدنى، ولما بروح بطيارة خاصة ده من شروطى للمنتج اللى عاوزنى؛ لأنى نجم مصري ومصر فوق أي حد في العالم، وأسطول السيارات بتاع النجم المصرى ده لا يقل عن أسطول أي نجم في أمريكا.



محمد رمضان وايمان الحصرى

- فيديو إلقاء الدولارات في المياه مشهد تمثيلي، وسيعرض قريبًا، ضمن كليب لى، أنا ممثل ومغني، ومش مطلوب مني تبرير كل مشهد، وتم تصوير هذا الفيديو قبل صدور الحكم القضائي بتغريمي في "قضية الطيار".

- أنا مش فنان كياد.. لكن فنان ناجح.

- فكرة الغناء لم تكن في بالي من البداية، وجمهوري هو اللي له الفضل في ده