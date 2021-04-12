شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عرض مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON الساعة 9 مساء غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة ON عن مواعيد عرض مسلسل "الاختيار 2" على شاشتها، حيث يعرض العمل بدءًا من غدٍ الثلاثاء الساعة 9 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحًا، والساعة 3.30 عصرًا، على أن يتم إعلان مواعيد عرضه على قناة ON دراما في الساعات المقبلة.



مواعيد عرض الاختيار 2

وانتهى المخرج بيتر ميمى من تصوير آخر مشاهد المسلسل الأسبوع الماضى، حيث كتب على استورى حسابه بموقع "انستجرام":"فركش الاختيار 2.. الحمد لله"، ليتجنب العمل التصوير خلال شهر رمضان.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

ويشارك فى حلقات المسلسل عدد كبير من ضيوف الشرف على على غرار الجزء الأول الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، ومن أبرزهم أحمد فهمى، أشرف عبد الباقى، نضال الشافعى، محمد فراج، هشام جمال، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، علي الطيب، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد حلاوة.

ويتناول "الاختيار" بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020