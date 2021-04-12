شريهان توجه رسالة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة شريهان رسالة شكر لجمهورها.

وكتبت شريهان تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "وفي هذه الأيام الكريمة وهذا الشهر العظيم، عايزة أقولكم أنا متشكرة أكتر من جداً، حبتوني احترمتوني احتضنتوني وبحبكم، وبدعائكم شفيتوني ولسه بتشفوني".

وتغيبت شريهان عن جمهورها منذ آخر أفلامها "العشق والدم" عام 2002، حيث اكتشفت إصابتها بمرض سرطان الغدد اللعابية الذي يعد من أكثر الأورام السرطانية ندرة على مستوى العالم، واستغرقت رحلة علاجها فترة طويلة امتدت لسنوات، حتى أعلنت عن تعافيها من المرض بشكل كامل.

وكشفت الفنانة شريهان عن موعد عرض مسرحية "كوكو شانيل"، التي تقوم ببطولتها.

وردت شريهان على أحد المتابعين، الذي سألها: "شريهان، أستحلفك ببناتك تالية ولؤلؤة وغلاوة ماما عواطف الله يرحمها ويجعلها من أهل الجنة، إمتى تعرض كوكو شانيل؟ هل تعرض وحدها ولّا نستنى كمان سنتين أو 3 حتى تنفذي باقي المسرحيات.. أنا بعشقك من الجزائر".

لترد شريهان: "ستعرض مسرحية الأسطورة كوكو شانيل قريباً جداً على قناة من أقوى وأعظم القنوات في الشرق الأوسط، عقدي مع شركة العدل جروب انتهى منذ سنوات وفترة طويلة جدا، ولم يسفر عنه إلا مسرحية واحدة فقط وهي كوكو شانيل".