دنيا عبدالعزيز تحيي ذكرى رحيل والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة دنيا عبدالعزيز ذكرى وفاة والدتها، التي رحلت في مثل هذا اليوم 12 أبريل.

ونشرت دنيا صورة تجمعها بوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ,علقت: "12 أبريل توقفت حياتي، سنة، حبيبة العمر".

ومن ناحية أخرى، تشارك دنيا عبدالعزيز في مسلسل" المداح"، الذي يعرض رمضان المقبل 2021، بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.