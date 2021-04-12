أول صورة لفيفي عبده بعد خروجها من غرفة العمليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفي عبده صورة والدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بعد خضوعها لعملية جراحية في الظهر.

وعلقت عزة على الصورة: "الحمد لله أمي لسه خارجة من العمليات حالا، اللهم يتم شفاكي شفاء لا يغادر سقما، من فضلكم أدعوا لأمي ربنا يقومها بالسلامة بألف سلامة يا رب".

يذكر أن الفنانة فيفي عبده كشفت عن مرورها بأزمة صحية جديدة، بسبب حقنة أخذتها بطريقة خاطئة في ظهرها، تسببت في حاجتها لإجراء عملية جراحية، سوف تستغرق ساعتين.

ونشرت فيفي فيديو من داخل المستشفى عبر "انستجرام"، قالت فيه "يا مساء الخير من مصر أم الدنيا، كل سنة وانتم طيبين كلكم، وحسبي الله ونعم الوكيل في الولد اللي اداني حقنة في ضهري، اتسببت ادخل العمليات بكرة ساعتين، كانوا بيطلعوا عني اشاعات بس المرة دي بجد هعمل عملية، وانا في المستشفى ادعولي بحق الشهر الفضيل ربنا يجعل دعاكم من نصيبي، بشكركم جدا ويجعله شهر مبارك على الامة العربية كلها".