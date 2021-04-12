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ابنة محمد الموجي تطلب الدعاء لشقيقتها: "حالتها حرجة وجالها نزيف بالمخ"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طلبت غنوة، كريمة الفنان الراحل محمد الموجي، من متابعيها على موقع "فيسبوك"، الدعاء لشقيقتها "أنغام"، لمرورها بأزمة صحية.

وكتبت غنوة "أرجو الدعاء لأختي أنغام جالها نزيف في المخ وفي العناية المركزة، وحالتها حرجة جداً.. ربنا يشفيكي يا أختي يا رب".

الموسيقار محمد الموجي، أحد أهم وأشهر ملحني زمن الفن الجميل، وضع ألحان عدد كبير من أجمل الأغاني، وتعاون مع كبار نجوم الأغنية في العصر الذهبي، بينهم: أم كلثوم، عبدالحليم حافظ، وردة الجزائرية، فايزة أحمد، محرم فؤاد، شادية، نجاة الصغيرة، وماهر العطار.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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