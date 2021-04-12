هنيدي لرونالدو بعد صورته مع صديقته: امسح.. إحنا في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أثار الفنان محمد هنيدي بتعليقه على صورة لـ كريستيانو رونالدو لاعب كرة القدم البرتغالي بصحبة صديقته، نشرها الأخير عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، موجة من التعليقات الساخرة.

كريستيانو نشر صورة من داخل صالة الألعاب الرياضية، يحتضن فيها صديقته، معلقًا "انتهى العمل"، ليعلق هنيدي "امسح البوست يا فنان إحنا في رمضان".

وجاء تعليقات الجمهور على ما كتبه هنيدي، مؤكدة على خفة ظل الأخير، بينها: "يا ابني انت فقر"، "عسل"، "الله هنيدي مش معقول"، "إيه اللي جابك هنا يا نمس"، "فخر المجرة"، "هنيدي العسل".

جدير بالذكر أن الفنان محمد هنيدي ينتظر طرح فيلمه الجديد "الإنس والنمس" تأليف كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة، بطولة منة شلبي، صابرين، وعمرو عبدالجليل.