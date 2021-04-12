فن ومشاهير

هنيدي لرونالدو بعد صورته مع صديقته: امسح.. إحنا في رمضان

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أثار الفنان محمد هنيدي بتعليقه على صورة لـ لاعب كرة القدم البرتغالي بصحبة صديقته، نشرها الأخير عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، موجة من التعليقات الساخرة.

كريستيانو نشر صورة من داخل صالة الألعاب ، يحتضن فيها صديقته، معلقًا "انتهى العمل"، ليعلق هنيدي "امسح البوست يا فنان إحنا في رمضان".

وجاء تعليقات الجمهور على ما كتبه هنيدي، مؤكدة على خفة ظل الأخير، بينها: "يا ابني انت فقر"، "عسل"، "الله هنيدي مش معقول"، "إيه اللي جابك هنا يا نمس"، "فخر المجرة"، "هنيدي العسل".

جدير بالذكر أن الفنان محمد هنيدي ينتظر طرح فيلمه الجديد "الإنس والنمس" تأليف كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة، بطولة منة شلبي، صابرين، وعمرو عبدالجليل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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