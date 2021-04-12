المسلسلات السعودية لشهر رمضان 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أبريل 2021 04:36 مساءً - رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا، إلا أن الدراما السعودية في رمضان 2021 تشهد انتعاشة فنية، سواء من حيث الكم، مع زيادة عدد المسلسلات التي تم إنتاجها لهذا العام بصورة لافتة عن الأعوام الماضية، وأيضًا مشاركة عدد كبير من النجوم في الأعمال السعودية والخليجية، ومنهم من غاب عن الموسم الرمضاني الفائت وعلى رأسهم الفنانين فايز المالكي وأسعد الزهراني. وخلال هذا التقرير ترصد "الخليج 365" أهم الأعمال الدرامية السعودية في رمضان 2021.



ممنوع التجول

ناصر القصبي في ممنوع التجول



يخوض الفنان ناصر القصبي السباق الدرامي في رمضان 2021 من خلال مسلسله الكوميدي الجديد "ممنوع التجول"، الذي تم الاستقرار على اسمه النهائي بعد عدة أسماء مؤقتة وهي "كورونا" و"عن بُعد".

والعمل من إنتاج أوس الشرقي، وتأليف ورشة لكتابة النص تضم 10 كتاب ومنهم: سامي الفليح، وعثمان السليمي، ومحمد الهمزاني، وهبة مشاري حمادة. وهو إخراج كل من؛ أوس الشرقي المخرج العراقي الذي قدم العديد من الأعمال مع ناصر القصبي، وأيضًا المخرجين: هناء العمير وعبد العزيز الشلاحي وموسى الثنيان.

وتم تصوير المسلسل في دبي، وسيعرض في وقت العرض الذهبي بعد الإفطار مباشرة على قناة mbc في رمضان، وهو من بطولة الفنان ناصر القصبي، بمشاركة باقة من نجوم الكوميديا في السعودية والخليج، وهم: فايز المالكي الذي يقدم بطولة ثلاث حلقات حيث يعد أحد مفاجأت العمل لغيابه عن العمل أمام القصبي منذ سنوات طويلة، وأيضًا الفنان عبدالإله السناني الذي يشارك في بطولة عدد من الحلقات، كما يشارك في البطولة مجموعة من الفنانين الذين شاركوا القصبي بطولة عمله الأخير "مخرج 7" الذي عرض رمضان الماضي، ومنهم الفنانين؛ حبيب الحبيب، راشد الشمراني، إلهام علي، أسيل عمران، فاطمة الحوسني ، ماجد مطرب فواز، بشير الغنيم، عبدالمجيد الرهيدي، علي الحميدي، خالد الفراج، عبدالله المزيني، علي الشهابي ، ريماس منصور، وهبة الحسين.

والعمل عبارة عن حلقات منفصلة، وتدور أحداثه في قالب كوميدي اجتماعي، حول يوميات من المجتمع السعودي والخليجي خلال جائحة كورونا، وانعكاساتها على الحياة الاجتماعية والقضايا اليومية.



الديك الأزرق

عبدالله السدحان وبيومي فؤاد في مسلسل الديك الأزرق



يجتمع الفنان عبدالله السدحان بنجوم الدراما المصرية في رمضان هذا العام، من خلال بطولته للمسلسل السعودي "الديك الأزرق"، بمشاركة الفنان المصري بيومي فؤاد.

العمل تم تصويره بين الرياض والقاهرة، ومن المقرر عرضه على قناة SBC السعودية، وذلك بعد توقف تصوير العمل في الرياض وخروجه من موسم رمضان الماضي بسبب جائحة كورونا، حيث أدت ظروف توقف رحلات الطيران في صعوبة سفر الفنانين بيومي فؤاد وشيماء سيف من القاهرة إلى الرياض لتصوير العمل.

ويقدم السدحان شخصية "نبهان" في هذا العمل الذي يتناول العديد من القضايا الاجتماعية في قالب كوميدي، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة: عبدالله السدحان، بيومي فؤاد، شيماء سيف، مرزوق الغامدي، سعيد الصالح، نورة محمد، وباقة من الفنانين السعوديين والمصريين والعرب، وإنتاج شركة فرست ميديا للإنتاج والصوتيات التي تعود ملكيتها للفنان طلال السدر.





اختطاف

عبد الإله السناني شارك في بطولة اختطاف



ينتمي المسلسل السعودي "اختطاف" الذي سيعرض في الشهر الفضيل على قناة mbc، إلى نوعية الأعمال الدرامية التراجيدية الاجتماعية، ويتحدث لأول مرة عن موضوع جديد لم يطرح من قبل في الدراما السعودية والخليجية، وتدور أحداثه في عالم الجريمة والاختطاف، وتعد سابقة في الأعمال الفنية في المملكة، ويتحدث عن حالة خاصة موجودة في عالمنا العربي.

العمل من إنتاج يارا ميديا، ومن تأليف إيمان السلمي، وإخراج البريطاني مارك إفيريست المتخصص في تقديم أفلام الجريمة والاختطاف، وبطولة نخبة من نجوم الدراما السعودية ومنهم: عبدالإله السناني، ليلى السلمان، إلهام علي، وخالد صقر.

وتم تصوير هذا المسلسل الدرامي في دبي، تحت إشراف مدير التصوير الإيطالي الشهير أليكس مارتيلا، فيما تم تأجيل تصويره وعرضه من الموسم الرمضاني الفائت، بسبب جائحة كورونا.



اختراق 2

محمد العيسى شارك في بطولة اختراق 2



تدور أحداث الجزء الثاني من المسلسل الدرامي السعودي "اختراق" الذي سيعرض على شاشة SBC السعودية، في قالب من الأكشن والغموض والتشويق والإثارة، حول قصة طبيب سعودي يعيش في أوروبا، ويتم توريطه واتهامه بالإنتماء لجماعة إرهابية، لتتصاعد الأحداث في قالب من الأكشن والغموض والتشويق والإثارة.

العمل تم تصويره ما بين الرياض والقاهرة، مع تواجد عدد كبير من الفنانين السعوديين في القاهرة قبل رمضان بأيام لاستكمال العمل الذي قد يمتد تصويره لبدايات الشهر الفضيل، وذلك بعد توقف تصويره وخروج من الموسم الدرامي 2020 بسبب كورونا.

والمسلسل من تأليف محمود حمدان وفضل توشنا، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج "فرست ميديا"، وبطولة عدد من الفنانين من السعودية ومصر والعالم العربي، ومنهم: أحمد عيد، محمد العيسى، مي سليم، طلال السدر، راندا البحيري، نضال نجم، هاني ناظر، مها منصور، حسن عيد، ووائل عبد العزيز.



60 يوم

تركي اليوسف بطل مسلسل 60 يوم



يطل الفنان السعودي تركي اليوسف على جمهوره في شهر رمضان من خلال بطولة العمل الدرامي الاجتماعي "60 يوم"، الذي تم تصويره في مدينة أبوظبي، حيث استقر صناع العمل على هذا الاسم قبل عرضه في رمضان على قناة أبوظبي، وذلك بعد تغيير الاسم الأول للعمل "60 يوم في الماضي".

العمل من إنتاج "آي سي ميديا" و"غولدن لاين"، وتأليف جوزيف فوزي، وإخراج سيف يوسف، وبطولة تركي اليوسف، بمشاركة عدد كبير من الفنانين السعوديين والعرب، ومنهم: محمد الحجي، عبدالرحيم حسن، عبدالعزيز السكيرين، شعيفان محمد، فادي خفاجة، شيماء الفضل، سماح زيدان، ريم العلي، طلال الشمري، عبدالله حيدر، وتركى الشدادي.

ويتناول المسلسل قصة اجتماعية في إطار درامي إنساني، يحمل الكثير من التناقضات والتشويق والخيال والأكشن، مع التركيز على وجود العديد من المفاجأت داخل السياق الدرامي للعمل، حيث يتعرض "عبدالله" الشخصية الرئيسة التي يقدمها الفنان تركي اليوسف للإصابة بشظية، تسهم في تغيير حياته، والتفتيش في الماضي، مابين أعماله الطيبة والشريرة التي تستحق الانتقام منه من بعض الشخصيات، ومن خلال تتابع الأحداث وظهور الشخصيات التي كان على علاقة بها تتصاعد الأحداث.



الميراث

مسلسل الميراث



يتواصل عرض الموسم الجديد من المسلسل السعودي "الميراث" في رمضان على قناة mbc، ويعد أطول عمل درامي سعودي ويتضمن 250 حلقة، وتدور أحداثه حول قضية التنازع على الميراث بين الأهل والأقارب، وهو من إنتاج مجموعة mbc بالتحالف مع شركتي TWOFOUR54 وشركة إمجنيشن، والمشرف العام على العمل الفنان والمنتج السعودي حسن عسيري.

العمل يتم تصويره في أبوظبي، حيث تم مؤخرًا تصوير عدد من الحلقات الرمضانية في أجواء خاصة تواكب الشهر الفضيل، وهو عن فكرة الكاتب العالمي توني جوردان، وتأليف فريق كتاب سعوديين وعرب يضم: مازن طه ونور شيشكلي وثائر العقل وفاروق الشعيبي وجيسكار لحود وأحمد الغامدي وموضي العتيبي وبركات عبد الله وعبد الله الشبيب وصالح المالكي.

والمسلسل من إخراج كل من: البريطاني إنراجيت بوهوس والصربي كريستيان ميليك، بالإضافة إلى تامر بسيوني من مصر، وعبد الله الجنيبي من الإمارات، وفؤاد سليمان من لبنان. والعمل من بطولة كل من: هند محمد، محمد الحجي، مريم الغامدي، راشد الشمراني، عبد العزيز السكيرين، رانا الشافعي، نور حسين، حسن المطوع، عبد الله القحطاني، شيرين الرفاعي، ريم العلي، غازي حمد، وتركي الكريديس.



ربع نجمة

مسلسل ربع نجمة



يضرب الفنان طارق الحربي موعدًا جديدًا للكوميديا مع جمهوره في رمضان من خلال المسلسل الكوميدي الاجتماعي السعودي "ربع نجمة".

العمل سيتم عرضه على قناة روتانا خليجية في وقت العرض الذهبي بعد الإفطار مباشرة، وتدور أحداثه حول العديد من المواقف اليومية التي تحدث بين الموظفين في فندق ونزلائه ضمن قالب كوميدي.

والمسلسل من بطولة كل من: طارق الحربي، مشعل المطيري، دريعان الدريعان، وفوز العبدالله.



وش تبي بس

فيصل العيسى بطل مسلسل وش تبي بس



يظهر الفنان السعودي فيصل العيسى رمضان هذا العام بشخصية وعمل مختلفين تمامًا عما اعتاد عليه جمهوره خلال المواسم الرمضانية الأعوام الماضية، حيث يلعب دور البطولة في المسلسل السعودي الجديد "وش تبي بس".

العمل سيعرض على منصة شاهد الرقمية وقناة mbc، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من بطولة فيصل العيسي وريماس منصور وفاطمة الشريف.

وغاب الفنان فيصل العيسى عن الدراما الرمضانية العام الماضي بعد ثمان مواسم متواصلة من العرض في الشهر المبارك، وذلك بعد إيقاف سلسلته الكوميدية الشهيرة "شباب البومب" على روتانا خليجية، حيث كان من المقرر عرض موسمه التاسع، وإن قدم المسلسل الدرامي السعودي "مامجي" على منصة شاهد قبل رمضان 2020، والذي تدور أحداثه في قالب من الأكشن والإثارة والتشويق مستوحى من لعبة بابجي حول رجل أعمال مهووس بلعبة مامجي ويحلم بتطبيقها على أرض الواقع، وهو من تأليف علاء حمزة، وبطولة: سامر المصري، بدر اللحيد، عبدالله الطراروه، إلهام علي، نيرمين محسن، مهند الجميلي، عبدالعزيز برناوي.



باركود

أسعد الزهراني بطل مسلسل باركود



بعد أن غاب عن سباق دراما رمضان العام الماضي، يعود الفنان أسعد الزهراني إلى المنافسة في هذا الموسم، من خلال عمل كوميدي جديد بعنوان "باركود"، سيتم عرضه في وقت العرض الذهبي بعد الإفطار مباشرة على قناة SBC السعودية.

العمل تم تصويره في عجمان بدولة الإمارات، بمشاركة عدد من الفنانين من السعودية والخليج، ويتناول العديد من الموضوعات من الواقع ومايطرأ عليها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقدم أسعد الزهراني خلال الأعوام الأخيرة العديد من المسلسلات الكوميدية ومنها؛ "عوض أبًا عن جد" و"سيلفي" و"واي فاي"، فيما كان آخر أعماله "هايبر لوب" الذي تم عرضه رمضان 2019 على قناة mbc، وطرح العديد من القضايا الاجتماعية في 30 حلقة متصلة ومنفصلة في قالب كوميدي بمشاركة الفنان حبيب الحبيب وهيا الشعيبي وشمس وعبد المجيد الرهيدي، وإخراج أوس الشرقي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"