شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عرض مسلسل "ضد الكسر" على قناة CBC فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة CBC عن موعد عرض مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللى كريم على شاشتها الساعة 10.15 مساء، يوميًا خلال شهر رمضان، على أن تعلن القناة عن مواعيد الإعادة ومواعيد العرض على قناة CBC دراما خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتجسد نيللى كريم دور فتاة شعبية تعيش فى منطقة روض الفرج بشبرا، وأصبحت تملك كثيرًا من المال خلال وتدعى "سلمى"، ويحاول مصطفى درويش أن يبتزها بالأسرار التى يعلمها عنها لكى يتزوج شقيقتها، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد ويشارك في بطولته نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.