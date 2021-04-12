شكرا لقرائتكم خبر عن جائزتان فى ليلة واحدة.. الهدية الفلسطيني يحصد جائزتي أفضل فيلم قصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم الهدية الفلسطيني جائزتين في ليلة واحدة، حيث كشف مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الـ11 عن فوز الفيلم القصير"الهدية" المرشح للأوسكار بجائزة أفضل فيلم قصير (بقيمة 15 ألف كرون سويدي)، وهو من إخراج الفلسطينية فرح النابلسي، فيما نال الفيلم جائزة البافتا أفضل فيلم روائي قصير.

وشهدت مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان مالمو للسينما العربية في السويد منافسة قوية بين العديد من الأفلام، حيث نافس الفيلم الفلسطيني "الهدية" المرشح لجائزة الأوسكار علي جوائز مهرجان مالمو، في مواجهة مع 4 أفلام مصرية وهي فيلم "توك توك" إخراج محمد خضر، و"الحد الساعة خمسة" إخراج شريف البنداري، و"الخد الآخر" من إخراج ساندرو كنعان.

وشارك أيضًا فيلم "ستاشر" من إخراج سامح علاء وإنتاج مشترك بين (مصر، فرنسا، بلجيكا)، وهو الفيلم الذي فاز بجائزة السعفة الذهبية كأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ73، إضافة لفوزه بجائزة نجمة الجونة 2020، وهو من كتابة محمد فوزي وبطولة سيف حميدة.

ويحكى فيلم "ستاشر" قصة حياة شاب "16 عامًا" يخوض رحلة لتوديع شخص عزيز عليه، والعرض الأول للفيلم كان فى الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائى الدولى، حصل على جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي، وتم تصويره في القاهرة فى حي السكاكيني لمدة يومين، وتكلفة الفيلم كانت 200 ألف جنيه.