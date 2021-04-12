شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المايسترو سليم سحاب بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سارة سحاب، ابنة المايسترو سليم سحاب لـ"الخليج 365"، نقل والدها إلى المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث تعرض لإرهاق شديد بعد الاحتفال بيوم اليتيم أمس الأحد، وبعد انتهاء الحفلة تم نقله فورًا إلى أحد المستشفيات بالشيخ زايد واكتشف إصابته بفيروس كورونا.

وأجرى سليم سحاب المسئول عن "كورال أطفال مصر" ، في وقت سابق اختبارات لأطفال من دور الرعاية لزيادة عدد فريق الكورال، وذلك بالاشتراك مع الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة، يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بتنمية قدرات أبناء مؤسسات الرعاية وتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي للأبناء من خلال الأنشطة والمواهب المختلفة.

وقال سليم سحاب، إن كل الأطفال الذين قابلتهم أصواتهم صالحة للتجريب والغناء، متابعاً هذا دورنا في اكتشاف مواهب دور الرعاية واستخراج شخصيات فنية هامة منهم"، مضيفاً أن المشروع بدأ منذ 6 سنوات مع كورال أطفال مصر.