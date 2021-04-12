شكرا لقرائتكم خبر عن "بحبكم ودعائكم شفانى".. شريهان توجه رسالة شوق لجمهورها مع بداية شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة شريهان، رسالة تهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعبرت عن سعادتها لمشاركتها الجمهور خلال رمضان الحالي، وقالت على حسابها الشخصي بموقع "تويتر": "هو العمر فيه كام ثانية ودقيقة وساعة أو شهر وعام لأعيش بكم معكم وبينكم؟.. أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة انحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعاً ودون ترتيب ولا استثناء، لحظة انتظرتها كثيراً لرد جميل في رقبتي من سبتمبر 2002، مشاعري كلها متلخبطة لكن سعيدة".



شريهان على تويتر

وأضافت شريهان، خلال رسالتها لجمهورها: "كنت بكتب، بكتب وبكتب، رسائل كتير لا يعلمها غير ربي وأبعت لكم وأحلم بثانية احتضاني وانحناءة شكر لكم جميعاً، ولكن كلها كانت من طرف واحد. مكنتش عارفه ازاي اقدر اقولها لواحد واحد فيكم وبنفسي!! ولو عليا.. كنت عايزة ادخل بيت بيت وزقاق زقاق وشارع شارع وحارة حارة وكل حي ومدينة وقرية".



رسالة شريهان

وتابعت: "وفي هذه الأيام الكريمة وهذا الشهر العظيم، عايزة اقولكم أنا متشكرة أكتر من جداً. حبتوني احترمتوني احتضنتوني وبحبكم ودعائكم شفيتوني ولسه بتشفوني، شريهان منكم وبكم ولكم للأبد.. حبكم حياة، شكراً و 100 مليون انحناءة شكر وقبلة على جبين كل واحد بدايةً من أصغر مولود ومواطن مصري وصولاً لآخر انسان في العالم .. شكراً".