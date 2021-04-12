شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تجعل مسلسل "هجمة مرتدة" فرس الرهان فى دراما رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة كبيرة من التشويق والإثارة حملها برومو مسلسل "هجمة مرتدة"، الذى يعتبر من أهم الأعمال الدرامية المنتظرة في سباق دراما رمضان المقبل، خاصة أنه واحد من الأعمال التي تسلط الضوء على معركة الوعى ضمن الخطة التي قام بها مسئولو المتحدة للخدمات الإعلامية عبر مجموعة من الأعمال تبرز بطولات عديدة في السنوات الأخيرة من قبل أبطال مصريين لا يعلم عنها الكثيرون شيئًا، وبالتالى يعتبر بمثابة فرس الرهان فى دراما رمضان لمجموعة من الأسباب مثل نستعرضها في السطور التالية قبل عرضه حصريًا على شاشة dmc.

أول سبب هو نجاح الأعمال الجاسوسية من ملفات المخابرات دائمًا فى فرض نفسها على المشاهد، حيث تحظى دائمًا بتفاعل كبير من قبل عشاق تلك الأعمال مثلما حصل مع مجموعة من الأعمال أبرزها جمعة الشوال لـ عادل إمام ورأفت الهجان لـ محمود عبد العزيز وهى الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا لما أظهرته من قدرة أفراد على قلب موازين القوى بدهاء كبير خلدته تلك الأعمال خاصة لأنها دارت في حقبة كواليس نصر 73، وبالتالي كان لابد من عمل جديد يسلط الضوء على عمليات جديدة تتماشى مع الزمن الحالي بما يحمله من وسائل تكنولوجيا وطرق جديدة سيسلط عليها العمل الضوء.



هجمة مرتدة

من ضمن الأسباب أيضًا رؤية طرق التدريب الجديدة للأفراد بصورة ستظهر للمرة الأولى ضمن أحداث العمل مما يعكس الطريقة الصعبة الذى يتحملها أفراد جهاز المخابرات بشكل مغاير تمامًا لما قد يتخيله أي فرد.

وبعيدًا عن القالب الدرامى المميز للأحداث، يعتبر اختيار النجوم بمثابة نجاح كبير من قبل الشركة المنتجة للمسلسل، خاصة مع نجاح أبطال العمل أحمد عز وهند صبرى في مجموعة من الأعمال السابقة، مثلما حصل مع آخر أعمالهما بمشاركتهما معاً في فيلم "الممر" حيث شهد العمل لعب هند صبرى دور زوجة عز بأحداث الفيلم التي وقفت جانبه بأحلك الظروف وقت النكسة حتى عاد بطلاً، أيضًا عكس البرومو قصة مميزة تحملها أحداث المسلسل، وذلك بعدما ظهر فيه تدريب عز بشكل قوى وعبارات ممتلئه بالتحدى.



احمد عز

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، انتاج سينرجى، ويشارك في بطولته كل من أحمد عز، ماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.





هند صبرى

ويسلط العمل الضوء على شاب يعمل فى الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح فى التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدى مسئولى الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.