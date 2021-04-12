شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عرض مسلسل "حرب أهلية" على قناة CBC فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة CBC عن موعد عرض مسلسل "حرب اهلية" للنجمة يسرا على شاشتها الساعة 7.45 مساء، يومياً خلال شهر رمضان، على أن تعلن القناة عن مواعيد الإعادة ومواعيد العرض على قناة CBC دراما خلال الساعات القليلة المقبلة.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.