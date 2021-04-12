شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده تغادر غرفة العمليات.. وابنتها: من فضلكم ادعوا لأمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت عزة مجاهد – ابنة الفنانة فيفى عبده – خروج والدتها من غرفة العمليات بعد إجرائها عملية جراحية وطالبت الجمهور بالدعاء لها، حيث نشرت عزة صورة لوالدتها من غرفة العمليات على حسابها بموقع فيس بوك وكتبت: "الحمد لله أمي لسه خارجة من العمليات حالا اللهم يتمم شفاكي شفاء لا يغادر سقما من فضلكم ادعوا لأمي ربنا يقومها بألف سلامة يا رب"

عزة مجاهد على إنستجرام

وأعلنت النجمة فيفى عبده عن إجرائها عملية جراحية صباح اليوم الإثنين، موضحة أن هذه العملية ستستغرق ساعتين، مؤكدة أن هذه العملية بسبب تلقيها حقنة خاطئة من أحد الشباب فى ظهرها أثناء تلقيها العلاج داخل أحد المراكز الطبية.

ونشرت النجمة فيفى عبده فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك" قالت فيه:"حسبى الله ونعم الوكيل فى الشاب اللى أدانى حقنة غلط"، مطالبة الجمهور بالدعاء لها، خاصة وأن العملية سيتم إجراؤها صباح اليوم، حيث علقت :"أرجوكم أدعولى بحق الشهر الفضيل، قبل كدة كانوا بيطلعوا عليا شائعات، لكن دلوقتى جد، أنا بقولكم أدعولى، وكل سنة وأنتم طيبين".