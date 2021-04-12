شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد يكشف سر ظهور شخصية "اللمبى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد سعد عن أسرار شخصية "اللمبى" التى قدمها فى عدد كبير من أفلامه ولاقت نجاحا جماهيريا فى ندوة ”الخليج 365”، وقال: "فى بداياتى أيام قصور الثقافة ومراكز الشباب وجامعات مصر حصدت جائزة أحسن تقليد فنانين، وكنت أقلد 24 ممثلا، وذلك ساعدنى فى تقديم كل الشخصيات، مثل بوحة وكركر واللمبى وتتح، وغيرها".

وأضاف سعد، خلال الندوة، أن شخصية اللمبى لم تكن موجودة، ولكن كنت أقدم دائما نكتة بنفس أداء الصوت الذى قدمته فى اللمبى، ولم يكن بهذا الاسم وقتها.

وتابع: "كلمنى المؤلف أحمد عبد الله لتقديم شخصية جديدة، واقترح عليا أصدقائى تقديمها بنفس صوت اللمبى، وعندما سمعه المخرج شريف عرفة بدأت الشخصية تكوينها منذ اللحظة حتى قدمتنى هذه الشخصية، وجعلتنى فى صفوف النجوم الأولى، حتى قدمنى أحمد السبكى فى أول بطولة، وحصلت على 300 ألف جنيه كأجر وقتها، واشتريت سيارة جديدة وفيلا وكانت الانطلاقة الكبيرة".

وكرمت مؤسسة ”الخليج 365” النجم محمد سعد، عن مشواره الفنى الحافل بالأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن.