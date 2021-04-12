شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يصور المشاهد الأخيرة من "هجمة مرتدة" داخل أحد الفنادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم أحمد عز، المشاهد الأخيرة من مسلسله الجديد "هجمة مرتدة"، والمشاهد عبارة عن مؤتمر صحفي كبير داخل أحد الفنادق الكبرى، حيث يواصل مخرج العمل أحمد علاء الديب مونتاج ومكساج حلقات المسلسل لتسليمها لقناة DMC التى تعرض العمل على شاشتها بشكل حصرى فى شهر رمضان.

مسلسل "هجمة مرتدة"، يتناول ملفا من ملفات المخابرات العامة المصرية المعاصرة، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

ويجسد عز فى المسلسل دور شاب يعمل فى الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح فى التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدى مسئولى الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

وطرح صناع المسلسل الأغنية الدعائية بعنوان "كل كلام الحب"، ويغنيها المطرب مدحت صالح ولاقت اعجاب الجمهور الذى تداولها على صفحات الفيس بوك خلال الساعات الماضية.