شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عرض مسلسل "القاهرة كابول" على قناة CBC فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة CBC عن موعد عرض مسلسل "القاهرة كابول"، على شاشتها الساعة 11.30 مساءً، يومياً خلال شهر رمضان، على أن تعلن القناة مواعيد الإعادة ومواعيد العرض على قناة CBC دراما خلال الساعات القليلة المقبلة.

"القاهرة كابول" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021

يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، خاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث تنقسم أدوار الثلاثة أبطال فى القصة إلى شخصية "الإرهابي" الذي يتعاون مع عدد من المنظمات، ويتصدى له شخصية ضابط الشرطة، وينقل الصورة شخصية الإعلامي.



القاهرة كابول

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021

ويعود طارق لطفى بـ"القاهرة كابول" إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 4 سنوات حيث كان آخر عمل عرض له فى شهررمضان هو "شهادة ميلاد" عام 2016 وفى العام التالى قدم "بين عالمين" خارج الشهر الكريم، بينما فتحى عبد الوهاب غاب عن دراما رمضان الماضى، أما خالد الصاوى فيتواجد في رمضان هذا العام أيضاً بمسلسل "اللى مالوش كبير" مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى.