شكرا لقرائتكم خبر عن نور مع ياسر جلال بكواليس "ضل راجل" قبل عرض أولى حلقاته منتصف الليل على "الحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة نور اللبنانية جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها مع النجم ياسر جلال في كواليس تصوير مسلسل "ضل راجل"، الذي ينافس في السباق الرمضاني الحالي، وذلك للترويج للمسلسل قبل ساعات من عرضه منتصف الليل، على قناة الحياة، وعلقت علي الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :" كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم.. وان شاء الله تحبوا مسلسل ضل راجل".



تدوينة نور



نور وياسر جلال

وتعرض قناة الحياة أولى حلقات مسلسل "ضل راجل"، الذى يقوم ببطولته النجم ياسر جلال، اليوم في أولى ليالى شهر رمضان في تمام الساعة 12:05 بعد منتصف الليل، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، على أن يتم الإعلان عن مواعيد الاعادة خلال الساعات المقبلة

وقال ياسر جلال فى تصريحات تليفزيونية إنه فى المسلسل يقدم نموذجا للرجل المصرى ونحث الرجال التى تقصر فى حق بيتها بضرورة احتواء بيوتهم فالرسالة فى الفن مثل الدواء لابد أن تغلف بسكر، وتابع: أحمد سعد صديقى وأخى وهو يغنى تتر المسلسل وعندما عرضت عليه فكرة المسلسل قدم لنا أغنية فى منتهى الروعة وهى "عملتى فيا إيه".

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.