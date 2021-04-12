شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن زوزو شكيب فى ذكرى ميلادها.. توفيت قبل مشاهدة فيلمها مع الزعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ 12 من أبريل مع ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زوزو شكيب التي ولدت زى النهاردة من عام 1909، حيث اشتهرت في ذاكرة الفن بأدوار من عينة الأم الشريرة والحما الصعبة الذى يعانى زوج الابنة منها، إلا أنها وبعيدًا عن هذا القالب الذى حصرها أغلب المخرجين فيه تتمتع بمسيرة فنية طويلة ومتنوعة نسلط الضوء عليها في التقرير التالى عبر عدة معلومات عنها.

اسمها الحقيقى هو زينب شكيب، وقد ولدت لأب يعمل مأمور بقسم عابدين، بينما كان خالها هو إسماعيل صدقي باشا.



زوزو شكيب

بدأت مسيرتها الفنية بدور صغير على خشبة المسرح في مسرحية (الدكتور) عام 1929.

برزت بعد ذلك بمجموعة الأعمال التى شاركت فيها على خشبة المسرح بعدما التحقت بفرقة الريحانى من أشهرها "حكم قراقوش، قسمتي، والدنيا على كف عفريت".

بحكم أنها من بنات الطبقة الراقية في مصر، فقد ساعدها ذلك بصورة واضحة فى أدوار الأم الارستقراطية التى اتقنته ببراعة.

التحقت الفنانة الراحلة زوزو شكيب فيما بعد بفرقة فؤاد المهندس وقدمت عددا من المسرحيات معها، وكانت آخر مشاركاتها في بروفات مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة"، إلا أن القدر لم يمهلها للظهور فيها بعدما ماتت قبل عرضها.



زوزو شكيب

دخلت أيضًا مجال الإنتاج عام 1945م بالمشاركة مع شقيقتها ميمي شكيب وزوج شقيقتها سراج منير لينتجوا مجموعة من الأعمال.

رحلت الفنانة زوزو شكيب فى الـ 14 سبتمبر 1978م وذلك قبل عرض آخر أفلامها "رجب فوق صفيح ساخن" الذي قام ببطولته الزعيم عادل إمام.