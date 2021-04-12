شقيقة وعد تحرجها بفيديو عن عمرها الحقيقي.. شاهدوا ردّ فعلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: شاركت الفنانة السعودية وعدمتابعيها على تطبيق “سناب شات” بمقطع فيديو ظهرت فيه مع شقيقتها الكبرى الإعلامية دنيا بكر يونس وتحدثتا بطرافة عن سنهما.

وظهرت الفنانة وعد مع شقيقتها من داخل المنزل أثناء مزاحهما معاً قائلة: “بدي اسالك سؤال انتي كيف تطلعي في التلفزيون تقولي ان عمرك 80 عاماً وانا عمري 107”.

وأشارت وعد إلى أنها تلقت العديد من المكالمات الهاتفية بعد إعلان دنيا عن عمرها في البرنامج يسألون عن عمرها الحقيقي، وتابعت: “خليتي الناس تتصل بيا تقول ما شاء الله عمرها 80 يعني انتي عمرك كام؟”.

لتردّ شقيقتها بضحكة: “أنا قلت أقول 80 قبل ما يقولوا كبيرة ومن زمن الطيبين، لكن أنا عمري 63، تركوا كل شيء وسألوا على عمري”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع الطريف وعفوية النجمة السعودية التي تستكمل الترويج لبرنامجها الجديد “عالوعد”، والتي تستضيف خلاله مجموعة من النجوم ويتميّز الحوار بالعفوية والتلقائية.