لحظات رومانسية بين أحمد عز وهند صبري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “هجمة مرتدة” الذي يعرض في السباق الرمضاني، الأغنية الدعائية للعمل والتي يقدمها بصوته الفنان مدحت صالح وتحمل اسم “كل كلام الحب”، عبر صفحتها الرسمية بـ”انستغرام”.

وتضمنت الأغنية التي حققت نسب مشاهدة مرتفعة بعد طرحها مباشرة، الكثير من الرومانسية والحب بين بطلي العمل، الفنانة التونسية هند صبري والفنان أحمد عز، واللذين تجمعهما علاقة عاطفية، كما سلطت الأغنية الضوء على بعض مشاهد العنف والأكشن.

ومؤخراً، طرحت الشركة برومو المسلسل عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وتدور قصة المسلسل حول شاب يعمل في الخارج، ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسؤولي الجهاز، ويجسد دوريهما نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يخوض الشاب عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

“هجمة مرتدة” تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته مع أحمد عز، وهند صبري كل من، ماجدة زكي، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.