جمال سليمان يكشف حقيقة استنساخ “الطاووس” من “ضد الحكومة” لأحمد زكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: كشف الفنان السوري جمال سليمان عن حقيقة وجود تشابه بين دوره في مسلسل “الطاووس”، الذي من المقرر أن ينافس به في رمضان 2021، وبين دور الفنان المصري الراحل أحمد زكي، في فيلم “ضد الحكومة”، والتي جسد خلالها شخصية محامي تعويضات.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية، إنه قد يكون هناك تشابهاً بين الشخصيتين، ولكن الأحداث مختلفة تماماً عن الفيلم، بالإضافة إلى وجود اختلاف كبير في الحياة الشخصية للمحامي.

وأكد أن المسلسل ليس مستنسخاً من الفيلم كما يدعي البعض، موضحاً أنه يوجد الآلاف من المحامين المتخصصين في التعويضات، وكل محام منهم له قصته وسيرته الخاصة والفريدة.

وأضاف أنه يقوم بدور محامٍ يتعاطف مع ضحايا المسلسل، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى التي يجسد خلالها شخصية المحامي، حيث قدمها قبل عشرين عاماً في مسلسل سوري يحمل اسم “الفصول الأربعة”.

وعن كيفية استعداده لتجسيد شخصية المحامي في مسلسله “الطاووس”، أوضح أنه لديه فضول، ويتابع منذ فترة كبيرة السجالات والنقاشات التي تحدث بين المحامين والقضاة المصريين سواء على وسائل الإعلام أو على “يوتيوب”.

وأشار سليمان إلى أنه منذ أن تحدث معه المخرج رؤوف عبد العزيز والكاتب محمد ناير عن المسلسل، استعد للشخصية من خلال متابعة المحامين المصريين وكيف يتحدثون، موضحاً أنه أطلع على تفاصيل خاصة بمحامي التعويضات ورأي المجتمع فيهم.

وذكر أنه عقد عدة لقاءات مع محامين ومستشارين، من أجل التمكن من أداء الشخصية في المسلسل، لافتاً إلى أن صناع المسلسل كانوا قد استعانوا بمستشار قانوني، للإشراف على كتابة الحلقات من الناحية القانونية، لدرجة أنه كان يتدخل في أداء الممثلين، وكان يحضر في تصوير كل مشاهد النيابة أو المحكمة أو أقسام الشرطة، وذلك حتى يقدمون عملا يحترم المشاهد والمحامين والقضاة بطريقة إنسانية.

ويشارك جمال سليمان في بطولة مسلسل الطاووس كل من الفنانة سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وهو من تأليف كريم الدليل وإخراج رؤوف عبد العزيز.