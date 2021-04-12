أصالة تدعم عمرو يوسف: "اللي بيجرحك بيجرحنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعمت المطربة السورية أصالة نصري، الفنان عمرو يوسف بعد وقف مسلسله "أحمس"، المقرر عرضه رمضان 2021.

ونشرت أصالة صورة لعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أكبر ثروة بالحياة هي الصداقة وعمرو يوسف من النّاس النّادر نشوفهم.. كيف بيقدر يكون لكلّ الّلي حواليه أخّ قريب شهم مُهذّب بيحترم الكلّ وبيخدم الكلّ وفيه مواصفات الفنّان الحقيقي، أكيد الّلي بيجرحك بيجرحنا وعدمّ ردّك على مغرور أو متكبّر منّ عظيم أخلاقك الّلي معروفه عنّك يا أحلى شباب بلادنا كلّها، والنّجاح بإنتظارك والنّاس بتشتاقلك لأنّك خير مين يكون بينهم لأنّك بقيت منهم ، وصباح الفلّ على حلوتنا الحبيبة كنّوده شريكتك المُحبّة الوفيّة".

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت وقف مسلسل "الملك أحمس"، وقررت الشركة، وفق بيان رسمي صادر عنها، تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه فى رمضان القادم.