أخرهم نيكول سابا.. نجوم أصيبوا بفيروس كورونا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، أمس الأحد، عن إصابتها وزوجها الفنان يوسف الخال بفيروس كورونا.

ونشر برنامج "ع غير الكوكب"، على حسابه بموقع تويتر خبر إصابة الفنانة اللبنانية وزوجها بكورونا.

وعلقت نيكول سابا بتغريدة على حسابها قالت فيها "حمد لله على كل شئ".

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز الفنانين الذين أًصيبوا بفيروس كورونا مؤخرًا:

كاترينا كيف

كشفت نجمة بوليود الهندية كاترينا كيف عن إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19)، من خلال حسابها بموقع "إنستجرام".

وكتبت "كاترينا": "لقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا، وقمت على الفور بعزل نفسي، وسوف أخضع للعزل في منزلي، أتبع جميع بروتوكلات السلامة وفقا لنصيحة أطبائي".

وطالبت كاترينا كيف من تعاملوا معها مؤخرًا بالخضوع لاختبارات فيروس كورونا.

خالد النبوي

قالت الكاتبة فريدة الشوباشى، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن الفنان خالد النبوي أصيب بفيروس كورونا.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365" أكدت أنها كانت متواجدة في أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بعد إصابتها بفيروس كورونا، وبعد شفائها علمت أن خالد النبوي أصيب بالفيروس ونقل المستشفى ذاتها التي كانت متواجدة فيها: "كلمت رئيس قسم التمريض هناك وسألته عن حالة خالد النبوي وأكد لي إنه في تُحسن".

أحمد بهاء

أعلن أحمد بهاء عضو فريق شارموفرز، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وطالب من قابلوه خلال الأيام الماضية بالعناية بأنفسهم.

بهاء كشف عبر صفحته بموقع "فيسبوك" عن حالته، وكتب: "أنا إيجابي كورونا، لأولئك الذين قابلوني في الأيام القليلة الماضية، اعتن بنفسك، أنا إيجابي كورونا".

صفاء الطوخي

كشفت الفنانة صفاء الطوخي عن إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وكتبت "صفاء"، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "إيجابي كورونا".

هنا الزاهد

أعلنت الفنانة الشابة هنا الزاهد، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت هنا عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك: "أنا إيجابي فيروس كورونا، أي حد شافني أو اتعامل معايا ياريت يحلل ويطمن على نفسه".

هند صبري

أعلنت الفنانة هند صبري عن إصابتها بفيروس كورونا خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، مؤكدة أنها حاليًا في فترة العزل المنزلي.

وكتبت "هند"، عبر "إنستجرام": "صباح الخير.. في البيت ومعزولة والحمد لله أيام معدودة تفصلني عن التعافي إن شاء الله من دور كورونا وأعود للتصوير".

دياب

أعلن الفنان دياب إصابته وزوجته بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية الفحوصات التي قاما بها.

دياب كشف عن الإصابة عبر صفحته بموقع فيسبوك، وكتب:"الحمد لله رب العالمين أنا وزوجتي إيجابى كورونا، الحمد لله الشافي".

نجلاء بدر

أعلنت الفنانة نجلاء بدر إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت نجلاء عبر حسابها على فيسبوك : "أنا إيجابي كوفيد 19.. ربنا يستر".

دينا

أصيبت الراقصة الاستعراضية دينا بفيروس كورونا في فبراير الماضي.

ونشرت دينا صورًا لها من العزل المنزلي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، علقت: "صباح الفل. بما اني لسه في فترة نقاهة في البيت انا بحاول اخد شوية شمس علشان ڤيتامين (D) ...بعد شوية هعمل لايف عشان وحشتوني".