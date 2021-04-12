حوار| محمد سيد بشير: استفدت خبرة كبيرة من "Cypher".. والعمل كل عام برمضان مرهق

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- منى الموجي:

خطوة لم يخطط لها، ونجاح يشجعه على مواصلة السير في طريق العالمية، ليصبح من عناصر الصناعة في بلد الأفكار (أمريكا)، هو المؤلف محمد سيد بشير، الذي عُرض له مؤخرًا الموسم الأول من المسلسل الأمريكي Cypher، ويستعد لتقديم الموسم الثاني. "الخليج 365" كان له الحوار التالي، مع بشير كشف خلاله كواليس الحكاية.

كيف جاءت خطوة كتابة مسلسل Cypher الأمريكي؟

البداية كانت مع كتابتي لمسلسل بعنوان "ظهور مفاجئ"، ووقع في يد المخرج مجدي السميري، عن طريق صديق مشترك هو الفنان أحمد زاهر، ونال المشروع إعجابه، وطلب مني أن ننفذه ولكن خارج مصر، فتوقعت أنه يقصد تونس أو لبنان، لكنني وجدته يتحدث عن أمريكا، وقتها تخوفت من عدم وجود منتج يتحمس بسبب تكلفة سفر الممثلين أو الاستعانة بفريق عمل من هناك، ولم أكن أتوقع أنه يقصد الاستعانة بممثلين أجانب، فوافقت عندما عرفت، وقام بإنتاج المسلسل تامر مرتضى ووليد صبري وشركاء أمريكان.

ما هي أبرز الاختلافات التي لمستها عند كتابة "Cypher" عما إذا كنت تكتب مسلسل مصري؟

اختلاف الثقافة أكثر شيء، وكان هناك ورشة كتابة، متخصصة في الترجمة، وكُتاب يجعلون ما تم ترجمته ملائم للثقافة الأمريكية، والحوار خاص بالبلد، فأنا لا أعيش في أمريكا ولن أنجح مهما كتبت في كتابة حوار خاص بهم.

ما الشيء الذي استوقف الورشة وبدا مختلفًا لا يعرفون ما يقابله في مجتمعهم؟

بطل العمل في المسلسل يعمل في معمل جنائي، وجدتهم يسألون ماذا أقصد وما هي وظيفته بالتحديد فاكتشفت أن المصطلح هذا لا يمتلكونه، بدأت أسألهم عندما تقع جريمة معقدة من يكون المسؤول عن حلها عندكم، وكانت إجابتهم أنه حسب نوع الجريمة.

وهل تواجدت أثناء عمل الورشة والتصوير؟

أرسلوا لي حتى أسافر، كنت ارتبطت وقتها بمسلسل "أيوب"، وفيلم "العارف" ولم أتخيل في البداية أن المشروع سيتم، وبعدها السفارة رفضت وطلبت فيزا معينة، يحتاج استخراجها 4 أشهر، فقلت لهم إنني سأتابع معهم من مصر.

وكيف كان شعورك وأنت صاحب فكرة أصلية يعمل عليها فريق أجنبي؟

كنت سعيد أنني كتبت مسلسل فريق عالمي يشتغل عليه، شيء مهم جدًا بالنسبة لي، واستفدت خبرة كبيرة من المشروع، والموسم الثاني من المسلسل، سأتولى فيه الكتابة من بابها، بمساعدة فقط تتعلق بالحوار الأمريكي.

ما المدة التي استغرقها التحضير للمسلسل وتصويره؟

بدأنا في 2017، والمشروع انتهى نهاية 2018.

قرأت أن المسلسل عُرض في تونس وجنوب أفريقيا.. كيف جاءتك ردود الفعل؟

الحمد لله كانت جيدة جدًا، والمسلسل كان تريند مركز أول وثاني على منصة نتفليكس.

بعد انتهاء التجربة وعرضها.. هل ترى أن من الممكن أن ننافس في هذا الاتجاه بفريق عمل "مؤلف ومنتج ومخرج" يحملون جنسيات عربية؟

الحمد لله استطعنا القيام بذلك، ولدينا أكثر من خطوة لا أريد حرق الأحداث، لكن هناك مثلًا كلام عن الجزء الثاني، ويمكنني القول إننا قادرين على النجاح في تصدير قصة أو معالجة لمشروع في بلد تصنع الأفكار، وهو أمر جيد ومكسب، وهو ما كنت أريد تحقيقه.

هل تنوي تقديم المسلسل في نسخة مصرية؟

لا أعتقد لأن الأحداث "اتحرقت".

لماذا تغيب عن السباق الرمضاني هذا العام؟

كان من المقرر أن أشارك بمسلسل، لكن لم يكن هناك نصيب، ولم أستطع استكماله، واعتذرت، وفي رأيي المؤلف يحتاج ألا يتواجد كل عام، لأنه شيء مرهق للغاية، وأريد من ناحية أخرى التركيز في السينما.

وما هي الأعمال التي ستحرص على متابعتها في رمضان 2021؟

لم أحدد بعد أي الأعمال سأتابع، لا يمكنني التقييم اعتمادا على التريلر فقط، لابد في البداية من مشاهدة أول خمس حلقات، وفي اليوم الخامس أحدد ما الذي سقط من القائمة، وأبدأ في مشاهدته أيضًا، فأنا أحب مشاهدة كل المسلسلات لتقييم ما حولي، وللتعرف على السوق والطريق الذي يسير فيه، وهذا يساعدني في تقييم نفسي، ومعرفة مكاني، وما الذي يعجب الناس، وإذا لم أفعل ذلك سأكون بعيد عن الحكاية.