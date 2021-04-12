فيديو| فيفي عبده تكشف سبب تدهور حالتها الصحية.. وتعلق: الله يسامح اللي بيكرهوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة فيفي عبده عن مرورها بأزمة صحية جديدة، بسبب حقنة أخذتها بطريقة خاطئة في ظهرها، تسببت في حاجتها لإجراء عملية جراحية، سوف تستغرق ساعتين.

ونشرت فيفي فيديو من داخل المستشفى عبر "انستجرام"، قالت فيه "يا مساء الخير من مصر ام الدنيا، كل سنة وانتم طيبين كلكم، وحسبي الله ونعم الوكيل في الولد اللي اداني حقنة في ضهري، اتسببت ادخل العمليات بكرة ساعتين، كانوا بيطلعوا عني اشاعات بس المرة دي بجد هعمل عملية، وانا في المستشفى ادعولي بحق الشهر الفضيل ربنا يجعل دعاكم من نصيبي، بشكركم جدا ويجعله شهر مبارك على الامة العربية كلها".

وكتبت في تعليقها على الفيديو "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط، تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم، كل سنة وانتم طيبين وبخير رمضان كريم".

جدير بالذكر أن فيفي نفت أكثر من مرة دخولها المستشفى وتدهور حالتها الصحية، في الفترة الأخيرة. وأكدت أنها تمر بوعكة صحية لكن تتواجد في منزلها وتتلقى العلاج، لافتة أنها تتحسن، وطالبة من مروجي الشائعات بالتوقف عن نشرها.