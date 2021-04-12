صورة ابنة أصالة وهي تقبّل يد عريسها تثير ضجة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - أبريل - 2021 1:05 مساءً

أثارت شام، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة نشرتها من حفل خطوبتها، وهي تقبل يد العريس أحمد في الحفل الذي أقيم في مصر.

وتداولت المواقع الصور بشكل كبير، وانتقد كثيرون مبالغة شام الذهبي في التعبير عن فرحتها، فيما أيد آخرون ذلك، مشيرين أن تقبيل اليد ليس مقتصرا على يد الفتاة فقط.

كما نشرت ابنة النجمة السورية، فيديو عبر خاصية القصص على حسابها في “إنستغرام”، لوالدتها أصالة نصري، وهي تغني في حفل الخطوبة، أغنية “نسم علينا الهواء” للمطربة اللبنانية فيروز.

وكانت ابنة أصالة، شام الذهبي، فاجأت متابعيها على صفحتها في “إنستغرام”، يوم الجمعة الماضي، بإعلان خطوبتها بشكل رسمي، في الوقت الذي ينشغل فيه الوسط الفني بخبر زواج والدتها.

شام وخطيبها

ونشرت الذهبي صورة لها تجمعها مع حبيبها، وقالت: “أيتها القلوب الحاضره… ليس لكل أحد أن يكون محبوبا، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به”. ووجهت كلماتها، مخاطبة محبيها: “فإذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوباً، فلا يفتك يا عزيزي أن تكون محبا… لتعلموا أنما الحب ما ثبت… اللهم نسألك الثبات… أحمد و شام”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.