فن ومشاهير

كشف سبب رمي رونالدو قميص يوفنتوس على الأرض

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

رونالدو

أثار البرتغالي ، جدلا واسعا بعدما ألقى قميص فريقه يوفنتوس على الأرض بغضب شديد، عقب نهاية مباراة اليوفي وجنوى التي أقيمت أمس الأحد، ضمن منافسات .

والتقطت الكاميرات الموجودة في الملعب، رونالدو وهو يرمي قميص يوفنتوس بغضب شديد، قبل أن يلتقطه على الفور أحد جامعي الكرات.

وفسر المدير الفني لفريق يوفنتوس، الإيطالي أندريا بيرلو، غضب نجمه البرتغالي بعد نهاية المباراة التي فاز بها اليوفي 3-1، قائلا: “رمي القميص على الأرض؟ كان كريستيانو رونالدو غاضبا لعدم تسجيله أهدافا، ولن تكون هناك غرامات أو أي شيء من هذا القبيل، ويمكن أن يحدث هذا لأي لاعب”.

وأتيحت لرونالدو العديد من الفرص في مباراة جنوى، لكنه لم ينجح في ترجمتها إلى أهداف.

ورغم صيامه عن التهديف في لقاء جنوى، فما زال رونالدو يحافظ على صدارته لترتيب هدافي الدوري الإيطالي، برصيد 25 هدفا، ويتقدم بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه، مهاجم نادي إنتر ميلان، البلجيكي روميلو لوكاكو، وذلك بحسب “آس”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا