شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد تفاجئ الجمهور بشخصيتها في "اللى مالوش كبير" وتنتظر عرضه الليلة على cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر دينا فؤاد، عرض أولى حلقات مسلسل "اللى مالوش كبير" على قناة الـ cbc في الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، حيث تفاجئ جمهورها بشخصية "قدرية" التي تلعبها ضمن أحداث المسلسل، وتراهن النجمة على نجاح الشخصية التي تقدمها بشكل جذاب ومختلف سواء على مستوى الأداء أو "اللوك".

وظهرت دينا فؤاد في سيشن جديد جذب الانتباه، وذلك بالتزامن مع إعلان عرض أولى حلقات المسلسل، حيث اعتادت دينا فؤاد على حصد الإشادات من جمهورها على موهبتها الفنية وأدائها المختلف فى جميع أعمالها، إذ تتمرد وجه القمر فى مسلسل "اللى مالوش كبير" على جميع الشخصيات التى قدمتها، وتظهر فى صورة فتاة بنت بلد تتميز بـ "الجدعنة" وبأخلاق "بنات البلد الجدعات"، وتواجه منعطفات درامية في حياتها، حيث تحمل شخصية "قدرية" الكثير من التفاصيل داخل الأحداث، وتعتبر محرك محوري لأحداث العمل الذى يدور في إطار اجتماعي، فمن انطلاق تأثير دورها تتوالى الأحداث بشكل درامي شيق.

ويشارك فى مسلسل "اللى مالوش كبير" النجوم أحمد العوضي وخالد الصاوي محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ومدير تصوير أحمد زيتون.

وكانت إحدى المجلات العربية قد احتفت بالنجاح الكبير الذى حققته دينا فؤاد، مؤخرا، عبر مسلسلها "جمال الحريم" والذى أحدث ضجة كبيرة فى مصر والوطن العربى، وأفردت المجلة على صفحاتها حوار مطولا أجرته مع دينا فؤاد، للحديث عن التجربة، وأيضا عن مشاركتها فى مسلسل "اللى مالوش كبير" وتصدرت غلاف المجلة.



