شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا لـ ”الخليج 365”: أجرى مسحة طبية جديدة بعد يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة اللبنانية نيكول سابا، إنها ستجري مسحة طبية جديدة والتحاليل اللازمة الخاصة بفيروس كورونا بعد يومين، وذلك إصابتها بالفيروس منذ اكثر من 10 أيام، للتأكد من تحسن حالتها.

وأضافت النجمة نيكول سابا، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أُصبت منذ أكثر من 10 أيام، وحالتى تشهد تحسنا كبيرا، والأعراض اللي ظهرت عليّ خفيفة جدا، ولكن الأصعب كان أول 3 أيام، وكان عندى تكسير في الجسم جامد جدا.

يشار إلى أن الفنانة نيكول سابا، قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد 19"، هي وزوجها يوسف الخال، حيث شاركت إحدى التغريدات التي تؤكد إصابتها عبر حسابها الشخصى على "تويتر" لتؤكد صحة الإصابة قائلة: "الحمد لله على كل شيء".

وكانت الفنانة نيكول سابا قد أعلنت عودتها للساحة الغنائية، بعد فترة كبيرة اقتصر نشاطها فيها على الحفلات الغنائية فقط، حيث سجلت أغنية جديدة بعنوان "حفلة فركشة"، فى فبراير الماضي، من كلمات شادى نور، وألحان محمد يحي