شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021 .. انطلاق الحلقات الأولى 12.5 منتصف الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق في تمام الساعة 12.5 بعد منتصف اليوم عرض الحلقة الأولى من 4 مسلسلات، حيث أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية عن مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسلات "ضل راجل" و"اللى مالوش كبير" و"لعبة نيوتن" و"بين السما والأرض" على قنوات الحياة و CBC وDMC وON على الترتيب.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021

تعرض الحلقة الأولى من مسلسل "ضل راجل" على قناة الحياة الساعة 12.5 بعد منتصف الليل، والعمل بطولة ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021

تعرض الحلقة الأول من مسلسل "اللى ملوش كبير" على قناة CBC الساعة 12.5 بعد منتصف الليل، والعمل بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.

تُعرض الحلقة الأولى من مسلسل "لعبة نيوتن" على قناة DMC الساعة 12.5 بعد منتصف الليل، والعمل بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف ومحمد التاجى، وعلى قاسم كضيف شرف، وتأليف وإخراج تامر محسن، ومن إنتاج ميديا هب.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021

تُعرض الحلقة الأولى من مسلسل "بين السما والأرض" على قناة ON الساعة 12.5 بعد منتصف الليل، والعمل من 15 حلقة رواية نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل، بطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، أحمد بدير، نجلاء بدر، عمرو صالح، ندا موسى، محمد لطفي، محمد ثروت، مصطفى درويش، نورهان، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى أكرم، ويعرض في النصف الأول من رمضان .