شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تروج لأولى حلقات "لعبة نيوتن" قبل ساعات من عرضه: "انتظرونى الساعة 12" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت النجمة مني زكي لمسلسها الجديد "لعبة نيوتن" التي تنافس به فى السابق الرمضاني الحالي، قبل ساعات من عرض أول حلقاته علي قناة dmc، وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، "كل سنة وأنتم طيبين وبخير، رمضان كريم علينا جميعا يارب.. بمجرد إعلان ميعاد عرض "لعبة نيوتن" بدأت استرجع لحظات وأيام مؤثرة عشتها في اللوكيشن واستمتعت بيها".

وتابعت: "أتمنى اللي قدمناه ينول اعجابكم، وأكيد ده شعور باقي زمايلي اللي هينوروا شاشات رمضان السنة دى.. انتظروا الحلقة الأولي من "لعبة نيوتن" الساعة 12 منتصف الليل على قناة dmc".



تدوينه منى زكى مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021 مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021 وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل، البرومو التشويقي لمسلسل "لعبة نيوتن" للنجمة منى زكى، وحمل البرومو طابع الإثارة والتشويق عن قصة المسلسل الذي طال انتظار عرضه، وتميزت لقطات البرومو بالإيقاع السريع والغامض عن أحداث المسلسل بالكشف عن منحل العسل الذى يمتلكه "حازم" محمد ممدوح و"هنا" منى زكي وعن سبب احتياج سيد رجب لعبوة عسل وأيضًا عن الخيانة الزوجية والقتل.

مسلسل لعبة نيوتن تدور أحداثه حول رحلة هنا وحازم اللذان يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن في الحسبان، وتم تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية .

مسلسل لعبة نيوتن من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن احمد، مايان السيد، اسامة الهادي ولاول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الامريكي أدهم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير بمشاركة سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري ومن اخراج تامر محسن ومن انتاج ميديا هب سعدي- جوهر.