شكرا لقرائتكم خبر عن "صاحبة السعادة" إسعاد يونس تحتفل بعيد ميلادها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة الكبيرة إسعاد يونس بعيد ميلادها اليوم الذي يوافق 12 أبريل، بعد أن اعتادت إدخال البهجة فى قلوب محبيها وجمهورها الكبير سواء من خلال تقديمها للبرامج الإذاعية فى بدايتها قبل وقوفها على خشبة المسرح فيما بعد، بالإضافة إلى مشاركتها فى أهم الأعمال الدرامية والسينمائية التى طالما أمتعت فيها محبيها، وتقديمها لبرنامج "صاحبة السعادة" الذى يعرض على dmc ويحظى بمتابعة كبيرة لما يحققه من نجاح كبير واستضافة أهم نجوم مصر والوطن العربى.

نستعرض أهم 10 معلومات عن "صاحبة السعادة"..

والدها هو ابن عمدة طلخا التى تندرج تحت محافظة الدقهلية، كان يعمل طيارًا حربيًا كما عمل صحفًيا وسبق وكتبت الفنانة إسعاد يونس مقالا عنه فى إحدى الصحف قالت فيه: «كان الذراع اليمنى للراحل وجيه أباظة، وتلميذًا للأستاذ إحسان عبدالقدوس وصحفيا فى مجلة روزاليوسف، ثم مديرا لفرع شركة مصر للطيران فى مدينة دوسلدورف».

توفى والدها فى سن صغير وقد كانت إسعاد وقتها تبلغ 14 عاما، وقد كتبت عنه مقال ذكرت فيه مواصفاته ووصفته بأنه كان «وسيم جدا، وأنا وصفته أنه أجمل من صلاح ذو الفقار، واخترت صلاح ذو الفقار لأنه كان صديق والدى جدا، ووالدى رجل بكل ما تحمل هذه الكلمة من معني، وأنا أشبهه فى كلمة الشرف والوفاء بالعهد والمواقف الرجولية، وتوفى وأنا فى الـ14 من عمرى، لكن طيفه لا يفارقنى أبدا استمد منه خطواتى رغم وفاته، وما زالت أتذكر رواياته التى يرويها لى وأنا صغيرة».

من أبرز هواياتها الموسيقى حيث أكدت فى أكثر من مناسبة أنها دوماً ما تلجأ للموسيقى من أجل إزالة الضغوط حين أكدت أنه يطهرها نفسياً.

تزوجت من الفنان نبيل الهجرسى بضع سنوات، أنجبت خلالها ابنتها، ثم تزوجت من علاء محمود الخواجة.

بدايتها فى مجال التمثيل جاءت من خلال أدوار صغيرة فى عدد من الأعمال خلال فترة السبعينيات، ومنها أفلام مثل «جريمة لم تكتمل، وأنا وابنتى والحب، وانتهى الحب، والملكة وأنا، والمرايات، ودعاء المظلومين، وميعاد مع سوسو»، ومسلسلات «الدنيا لما تلف، وأصل الحكاية كدبة، ورحلة فى عالم مجنون».

انطلاقتها الحقيقية، جاءت عن طريق النجم سمير غانم حينما اختارها لتشاركه بطولة مسلسل «حكاية ميزو»، عام 1977، وجسدت شخصية «صافيناز عبد الغنى»، مع فردوس عبد الحميد، إخراج محمد أباظة، وتأليف لينين الرملى.

لمع بريقها مرة أخرى ولكن فى السينما تلك المرة من خلال شخصية «زينب»، عام 1980، فى فيلم «شعبان تحت الصفر»، من إخراج هنرى بركات، تأليف سمير عبد العظيم، بطولة عادل إمام، وجميل راتب، وإيمان، وعماد حمدى، وقالت «يونس» إن عادل إمام هو من رشحها للفيلم.

فى عام 1985، كشفت النجمة إسعاد يونس عن جانب آخر فى شخصيتها بالإعلان عن موهبة جديدة تمثلت فى أولى تجاربها فى الكتابة السينمائية من خلال فيلم «المجنونة» التى كتبت القصة والسيناريو والحوار، ومثلت فيه إلى جانب محمود عبد العزيز، ومها أبو عوف، إخراج عمر عبد العزيز، والفيلم مأخوذ عن قصة «اعزف لحن الغموض» للكاتب الأمريكى جو هايمز.

بعد عامين فقط كتبت قصة وسيناريو وحوار واحد من أهم أعمالها والأعمال فى تاريخ الدراما المصرية وهو مسلسل «بكيزة وزغلول» عام 1987، إخراج أحمد بدر الدين، وجسدت فيه شخصية «زغلول العشماوى»، والفنانة سهير البابلى لعبت دور «بكيزة الدرملى»، بطولة صلاح قابيل، ومصطفى متولى، وشريف منير.

نجاح المسلسل الساحق دفعها لتحويله إلى فيلم سينمائي، ففى عام 1988، كتبت القصة والسيناريو والحوار لفيلم «ليلة القبض على بكيزة وزغلول»، إخراج محمد عبد العزيز.