شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحلقة الأولى من مسلسل "نسل الأغراب" على on.. الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق أولى حلقات مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أمير كرارة وأحمد السقا خلال أيام قليلة، وتحديدًا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 رمضان، ويعرض مسلسل نسل الأغراب على شاشة قناة ON بشكل حصري، وانتهى فريق العمل من التصوير يوم الأسبوع الماضي، ليكون بذلك أول المسلسلات التي ودعت التصوير قبل حلول شهر رمضان.

وتدور أحداث مسلسل "نسل الأغراب" في إطار الدراما الصعيدية والإثارة والتشويق، وتشهد قصة المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة للغاية طوال الحلقات الثلاثين التي يقدمها المخرج محمد سامي من تأليفه أيضا من خلال عمل ينتمي إلى فئة الأعمال الصعيدية من خلال مجموعة من السكان ينتمون إلى فئة الغجر الشهيرة التي تعيش في الكثير من المحافظات المصرية.