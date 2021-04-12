طارق الجنايني يدخل عالم المحتوى الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المنتج طارق الجنايني عن دخوله عالم إنتاج المحتوى الرقمي، بعد أن أصبح شريكا في أشهر شركات ابتكار المحتوى الرقمي.

وأكد طارق الجنايني في بيان صحفي أنه يتطلع لدعم الشركة في شق طريقها عبر الجيل التالي من المحتوى، خاصة أنه كان واحدا ممن التفتوا منذ فترة طويلة لأهمية المحتوى الرقمي وهو ما يؤكده شراكته مع فيسبوك، التي أعلن عنها منذ عدة أشهر، وصفحة الشركة على موقع يوتيوب، التي تجاوزت ٣ ملايين مشترك.

الجنايني أحد أشهر المنتجين في الدراما المصرية، قدم عددا كبيرا من الأعمال الضخمة والكبيرة سينمائياً وتليفزيونياً، والبرامج عبر شركته الخاصة TVision، والتي حققت نجاحا نقديا وجماهيريا كبيرا.

ومن هذه الأعمال فيلم "سمير وشهير وبهير"، و"بنات العم" و"العالمي"، وبرامج منها "الشقة والتجربة و SNL بالعربي"، ومسلسلات مثل "نيران صديقة والعهد وأبو عمر المصري وعايزة أتجوز وريح المدام والبيوت أسرار ومملكة إبليس وشربات لوز وحكايات بنات".