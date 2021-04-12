بعد اعتزاله الغناء وأزمته مع هند البلوشي.. ١٠ معلومات عن الفنان علي يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أثار الفنان العراقي علي يوسف، حالة من الجدل عقب إعلانه اعتزال الفن بعد أيام من أزمة الكشف عن زواجه من الفنانة الكويتية هند البلوشي.

وكتب يوسف، عبر حسابه على إنستجرام : "أعلن اعتزالي الفن والغناء، وأطلب من الله العفو والغفران" .

وهنا نرصد لكم معلومات عن الفنان العراقي على يوسف في التقرير التالي :

- من مواليد 1990م لأب وأم عراقيين.

- حاصل على بكالوريوس في النحت والرسم.

- شارك في برنامج المواهب "ذا فويس".

- بدأ مشواره الفني بعدما تخرج من برنامج المواهب "ذا فويس" أحلى صوت عراقي الجنسية وانضم خلال البرنامج للفنان عاصي الحلاني إلا أنه لم يحالفه الحظ للفوز باللقب.

- طرح العديد من الألبومات الغنائية بلهجات منوعة ما بين اللهجة الخليجية والعراقية واللبنانية، أبرزها ألبوم "أكبر كذبة".

- زوجته الأولى تدعي "زهراء البصري" وهي خبيرة في مجال الموضة والمكياج وله منها ابنة تدعى ملك.

- زواجه الأول جاء بعد قصة حب دامت لـ 10 سنوات من ابنة عمته زهراء البصري.

- قال "على"، بأحد البرامج التليفزيونية، إن برنامج "ذا فويس" ساعده في تكوين نفسه من أجل أن يتقدم لزوجته "زهراء" التي حارب من أجل الأرتباط بها.

- من أبرز أغانيه: أغنية "حبني حبني"، "تعال"، "أشهد"، وغيرها من الأغاني.

- أعلنت الفنانة الكويتية هند البلوشي في 7 يناير 2021 زواجها منه، مؤكدة أنهما تزوجا بعد علاقة حب في تركيا سراً.

بعد أيام من الجدل والتصريحات المتبادلة بين علي يوسف والفنانة الكويتية هند البلوشي حول حقيقة زواجهما الذي أنكره الفنان العراقي، فيما خرج الإعلامي الكويتي أحمد السعدون ليؤكد على صحة الزواج وينشر صور من عقد زواج يوسف والبلوشي الذي تم في أغسطس الماضي.

كان الفنان علي يوسف قد خرج في بث مباشر قبل أيام وأعلن تطليقه لهند البلوشي في حال كانت صادقة فيما رددته عن زواجهما، بينما قررت الممثلة الكويتية تخطي الأزمة والاستعداد لمرحلة جديدة في حياتها تتضمن مشاريع فنية في مصر.