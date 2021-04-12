فيديو طريف لابن سيرين عبد النور كريستيانو

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

ينتظر متابعو الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور يومياً الفيديوهات التي تنشرهاً لابنها الصغير كريستيانو. ونشرت مؤخراً فيديو لها ولكريستيانو وهو يلفظ تعابير خاصة به وهي تحاول فهمها مع المشاهدين.

وعلّقت على الفيديو بالقول: “منتعلم كلمة جديدة مع كريستيانو اليوم وهي ابيون”. يذكر أن سيرين كانت قد خضعت في الأسابيع الماضية لعملية جراحية في عينيها.

وتناقل الفيديو عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق وتفاعل معه الكثير من المتابعين الذي تمنوا للفنانة الشفاء العاجل متسائلين عن سبب خضوعها للعملية.