دينا الشربيني خائفة من الجمهور وتعلق: “لا أحب الانتقام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: عبرت الفنانة المصرية دينا الشربيني عن خوفها من تقديم دور “كاميليا” في مسلسل “قصر النيل”، المقرر عرضه في شهر رمضان، كونها فتاة شريرة تتعرض لظروف صعبة بالطفولة وعندما تكبر تقرر الانتقام من الجميع، لافتة إلى أنها تخشى كراهية الجمهور لها والتصديق أن هذه شخصيتها الحقيقية.

وأكدت الشربيني، في مقابلة تلفزيونية أنها ترفض فكرة الانتقام ولا تحبها وبعيدة عن شخصيتها الأصلية تماماً، مشيرة إلى أنها لكي تستطيع تقديم دور كاميليا حاولت أن تجد لها مبررات.

ونفت ما تردد أن الفنانة ريهام عبد الغفور تظهر بدور ضرتها في المسلسل، موضحة أنهما ليسا ضرتين ولكن طوال المسلسل بينهما خلاف وصراع، مضيفة: “بحب أوي أمثل أمام ريهام عبد الغفور وبشوفها ممثلة عظيمة”.

وقالت دينا الشربيني إن المسلسل تدور أحداثه في حقبة الخمسينيات والستينيات، لافتة إلى أنها تعمقت في الشخصية بشكل كبير، وأضافت لها بعض السمات الخارجية مثل “حسنة” الخد التي عرضت وضعها على المخرج ووافق عليها.

مسلسل “قصر النيل” من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي، ويشارك ببطولته ريهام عبدالغفور، نبيل عيسى، وأحمد مجدي، وصلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، ومحمود البزاوي.