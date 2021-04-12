فيفي عبده تنقل بشكل طارئ إلى المستشفى.. والنجوم يواسونها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تدهورت الحالة الصحية للفنانة المصرية فيفي عبده خلال الساعات الماضية، مما تسبب في نقلها إلى المستشفى وتحضيرها لإجراء عملية جراحية، قالت إنها بسبب حصولها على “حقنة” عن طريق الخطأ.

وطلبت فيفي من جمهورها الدعاء لها، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها على “انستغرام”، ووجهت رسالة للشخص الذي أعطاها “حقنة” بالخطأ قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل”. وأوضحت أن الجراحة ستستغرق ساعتين داخل غرفة العمليات، مبينة أن نقلها للمستشفى هذه المرة حقيقة وليس شائعة كما كان يقول البعض في مرات سابقة.

وحرص عدد من نجوم الفن على مواساة فيفي عبده، في محنتها المرضية بينهم غادة عبدالرازق التي دونت تعليقاً قالت فيه: “ألف سلامة عليكي حبيبتي وربنا يخليكي لولادك وان شاء الله تقضي الأيام المفترجة فى بيتك وسط كل حبايبك”.

وكتبت الفنانة التونسية لطيفة، قائلة: “ألف سلامة عليكي يا حبيبة قلبي ربنا يشفيكي وتقومي بألف سلامة ونطمن عليكي بكرة باذن الله”، كذلك كتبت غادة عادل: “ألف سلامة عليكي حبيبتي ربنا يقومك بالسلامة وترجعي بألف صحة وسلامة وتبسطينا زي عادتك يا احلا فوفا في الدنيا”.

وانضمت الإعلامية وفاء الكيلاني إلى الفنانين الذين تمنوا الشفاء العاجل لفيفي عبده، وكتبت: “ألف سلامة عليكي حبيبتي ربنا يشفيكي ويعافيكي يا اطيب قلب ويطمنا عليكي يارب”، بينما تابعت نسرين طافش تقول: “سلامتك حبيبتي ألف سلامة”. وكذلك حرص على مواساتها العديد من النجوم بينهم فريال يوسف وفجر السعيد ومي سليم وعبير صبري ودعاء فاروق ورانيا الملاح.