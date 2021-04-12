إصابة نيكول سابا ويوسف الخال بفيروس كورونا.. ويوسف يُعلق: “وحوش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شغلت النجمة اللبنانية نيكول سابا متابعيها حول طبيعة الوعكة الصحية التي تعرضت لها منذ أسبوع ومنعتها من الظهور في برنامج “ع غير كوكب” مع الإعلامي اللبناني بيار رباط، على شاشة “ام تي في”.

وأطلّت نيكول ليلة أمس الأحد على مشاهدي برنامج “ع غير كوكب” في اتصال هاتفي مع بيار رباط، وقالت إنها اكتشفت إصابتها وزوجها النجم اللبناني يوسف الخال بفيروس كورونا قبل ساعات من موعد بث الحلقة وهو ما اضطرها للإعتذار عن الحضور إلى الاستوديو، كما وعدت الجمهور بإطلالة قريبة في البرنامج بعد شهر رمضان المبارك.

وأعرب عدد كبير من الجمهور عن دعم نيكول ويوسف في هذه المحنة، متمنين لهما السلامة، لترد عليهم قائلة: “حمد الله على كل شي وميرسي إن شاء الله ماتشوفوا شر”.

كما نشر يوسف الخال، تدوينة عبر صفحته على “تويتر” تضمنت رمزاً تعبيرياً لكورونا، وآخر لعين للإشارة إلى أنه وزوجته تعرَّضا للحسد، وعلق، قائلا: “صيبة.. وحوش”.