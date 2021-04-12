فيديو.. عمرو أديب يتوعد محمد رمضان: "هرفع عليك قضية وهربيك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدد الإعلامي المصري عمرو أديب هجومه على الفنان محمد رمضان، معلناً نيته إقامة دعوى قضائية ضده.

وقال عمرو أديب في حلقة الأحد من برنامجه "الحكاية" على قناة "MBC مصر" إنه ليست لديه أي مشكلة في الخلاف مع أي شخص، لكن عند وصول الأمر إلى هذا الحد، فإن القانون يأتي بالحق لأصحابه كما فعل مع بعض الناس خلال الأسبوع الماضي، في إشارة منه إلى قضية الطيار أشرف أبواليسر.



وأشار أديب إلى أنه طلب من محاميه إقامة دعوى قضائية ضد محمد رمضان لإساءة الأخير إليه.

وأضاف: "ندرت ندر، ندر عليا أي فلوس هاخدها من محمد رمضان هوديها لمستشفى الأطفال في أبو الريش".





وشدد على أنه لا يأخذ حقه بالتجاوز وإنما بالقانون والقضاء، مضيفاً: "يا أنا يا أنت.. نروح للقاضي ونقف قدّامه ونوريه الكلام.. ومستعد أقعد معاك العمر كله في مساجلات.. الإنسان المتربي نعمة، فانت لو مش متربي فيه اللي ممكن يربيك.. لو محدش رباك أنا هربيك"، على حد تعبيره.

وتابع أديب: "انت مش أحسن من ناس كتير، ربك كريم وأنا هاخد حقي بالقانون.. الأيام الجاية نكد، خلينا نروح المحاكم وناخد حقنا".





وكان عمرو أديب شن هجوما عنيفا على محمد رمضان بعد رد فعله على حكم ضده بدفع 6 ملايين جنيه تعويضاً للطيار أشرف أبو اليسر، إذ ظهر وهو يلقي أموالاً في حمام السباحة، وعلّق أديب: "الناس مش لاقية فلوس وإنت بترميها حتى لو مزيفة.. اللي فاكرينه موسى طلع فرعون"، في إشارة إلى اسم مسلسل رمضان الجديد "موسى".