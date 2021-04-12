فيفي عبده تطلب الدعاء من جمهورها بعد "حقنة خطأ"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الفنانة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو جديدا عبر حسابها الشخصي على موقع أنستقرام، وكشفت خلاله عن تطورات جديدة في حالتها الصحية.

وقالت: "مساء الخير من مصر أم الدنيا، عاوزة أقول لجمهوري كل سنة وانتوا طيبين وعاوزة أقول حسبي الله ونعم الوكيل في ولد إداني حقنة في ظهري تسببت في خضوعي لعملية جراحية صباح اليوم لمدة ساعتين وأنا في المستشفى حاليا".

وطلبت فيفي عبده من جمهورها الدعاء لها قائلة: "ادعولي بحق الشهر الفضيل، هما على طول بيطلعوا عليا إشاعات لكن المرة دي جد وأنا في المستشفى وبشكر جمهوري جدا، وشهر مبارك عليكم وعلى الأمة العربية يارب أنا بحبكم جدا وربنا يخليكوا.. وكل سنة وانتوا طيبين".





يذكر أن عطيات عبدالفتاح إبراهيم الشهيرة بـ"فيفي عبدة" من مواليد 24 أبريل/ نيسان 1953، وبدأت راقصة شرقية، ثم انتقلت لعالم التمثيل وقدمت عبر مسيرتها الفنية عددا كبيرا من الأعمال منها مسلسل" مازال النيل يجري" وفيلم "امرأة واحدة لا تكفي".

وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل"مملكة الغجر" وشاركتها البطولة الفنانة حورية فرغلي.