فن ومشاهير

نيكول سابا تعلن عن إصابتها وزوجها الفنان يوسف الخال بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 12 أبريل 2021

أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا مساء أمس الأحد عن إصابتها وزوجها الفنان يوسف الخال بفيروس كورونا.

 

ونشر برنامج "ع غير الكوكب" الذي تبثه قناة "إم تي في" على حسابه بموقع "تويتر" خبر إصابة الفنانة اللبنانية وزوجها بكورونا.

 

وعلقت نيكول سابا بتغريدة على حسابها "بتويتر" قالت فيها: "حمدا لله على كل شيء".

 

والاثنين الماضي، تعرضت نيكول لوعكة صحية منعتها من تصوير حلقتها مع الإعلامي بيار رباط مقدم برنامج "ع غير كوكب".

 

وقال البرنامج إن الفنانة أبلغت بيار باعتذارها عن الحضور في الساعات الأخيرة قبل موعد بدء تصوير البرنامج الأسبوعي الذي يذاع على الهواء مباشرة، بحسب" روسيا اليوم".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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