كارول سماحة تطلق “اللي خان”.. شارة “ضد الكسر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة تتر مسلسل “ضد الكسر” بطولة النجمة المصرية نيللي كريم الذي يعرض في السباق الرمضاني المرتقب من إنتاج شركة “العدل جروب”.

الأغنية تجمل اسم “اللي خان”، من كلمات د.مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، وتوزيع وميكس إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

وتدور أحداث مسلسل “ضد الكسر” في إطار تشويقي حيث تتعرض نيللي لمحاولة قتل فاشلة، ويتم نقلها للمستشفى وهناك تفقد الذاكرة بشكل جزئي وتدور الشبهات حول زوجها في المسلسل الفنان محمد فراج.

يذكر أن مسلسل “ضد الكسر” من بطولة نيللي كريم، محمد فراج، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، لقاء الخميسي، وحمزة العيلي، والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج جمال العدل.