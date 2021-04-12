بلاغ للنّائب العام وطلب حجر ضدّ محمد رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تقدّم المحامي نبيه الوحش، ببلاغ إلى النائب العام ضد الممثل المصري محمد رمضان، بعد واقعة إلقاء النقود في حمام السباحة، على خلفية الحكم الصادر بتغريمه 6 ملايين جنيه، لمصلحة الطيار المصري أشرف أبو اليسر.

وطلب الوحش، في بيان له، سرعة إصدار قرار عاجل نحو استدعاء المشكو في حقه للتحقيق معه بسبب الاستهانة بأحكام القضاء وإهانة إحدى أهم مؤسسات الدولة، وبمشاعر 80 في المئة من أفراد الشعب المصري، وهم محدودو الدخل ومعدوموه.

وكشف عن أنّه في حالة عدم الامتثال لطلب الاستدعاء، لا بدّ من سرعة إصدار أمر بضبطه وإحضاره وإجراء التحقيقات اللازمة في كل ما ذكر وتقديمه إلى محاكمة عاجلة، ويجب عدم التهاون معه مثلما حدث في واقعة التطبيع مع الكيان الصهيونى في الإمارات التي فتحت شهيته للتطاول على القضاء المصري والاستهانة بأحكامه، وهو إحدى ركائز الدولة المصرية ودعائمها.

وقدّم طلباً موجّهاً للمستشار المحامي العام لنيابات الأحوال الشخصية للولاية على المال والنفس، بسبب ما قام بفعله من إلقاء كميات من المبالغ الورقية والدولارات الأميركية في حمام السباحة، وتعمّد تصويره هذا المشهد على رغم أنّ هذا المال لا يملكه بل هو مستخلف فيه من الله سبحانه وتعالى ومأمور بإنفاقه في مصارفه الشرعية.

وأضاف أنّه يطلب، بناءً على ما سبق، إصدار قرار عاجل وعادل بتحديد جلسة وإحالته إلى قومسيون طبي لتحديد ما إذا كان المشكو في حقه يعاني حالات السفه والعته والجنان تمهيداً لتوقيع الحجر عليه، إذا توافرت هذه الحالات في حقه.